Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $2,1 млрд. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter.

«Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях (валюты в SDR — специальные права заимствования). Процесс полностью завершен», — говорится в сообщении.

Смолий уточнил, что поступающие от МВФ средства в госбюджет Украины помогут стране преодолеть ситуацию с коронавирусом и обеспечить макрофинансовую стабильность.

Теперь после поступления средств международные резервы Украины увеличились до $28,7 млрд, добавил глава Нацбанка.