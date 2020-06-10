Финансы , 10 июн, 00:33
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда. Стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.
Первый транш составит около $2,1 млрд и будет перечислен в июне. Как уточняет МВФ, выделенные средства помогут восполнить дефицит бюджета и платежного баланса Украины, а также продолжить внутренние реформы.
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