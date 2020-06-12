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Пандемия коронавируса ,  
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Главного раввина России Берла Лазара выписали из больницы после COVID-19

Берл Лазар
Берл Лазар (Фото: kremlin.ru)

Главного раввина России Берла Лазара, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из больницы.

«Раввина Берла Лазара перед шабатом выписывают из больницы. Слава Всевышнему и огромное спасибо врачам», — говорится на его странице в Facebook.

Ранее его пресс-секретарь Гершон Коган сообщил, что у 56-летнего Лазара диагностировали коронавирус. Раввина госпитализировали 4 июня.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) избрала Лазара главным раввином в 1999 году.

Двух раввинов госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В связи с пандемией коронавируса в конце марта все синагоги России были закрыты. Глава ФЕОР раввин Александр Борода заявил 14 апреля, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шестеро членов еврейской общины. Еще у 20 представителей федерации диагностировали COVID-19, добавил он.

Теги: раввин, Берл Лазар, коронавирус, больница
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