Главного раввина России Берла Лазара выписали из больницы после COVID-19

Берл Лазар (Фото: kremlin.ru)

Главного раввина России Берла Лазара, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из больницы.

«Раввина Берла Лазара перед шабатом выписывают из больницы. Слава Всевышнему и огромное спасибо врачам», — говорится на его странице в Facebook.

Ранее его пресс-секретарь Гершон Коган сообщил, что у 56-летнего Лазара диагностировали коронавирус. Раввина госпитализировали 4 июня.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) избрала Лазара главным раввином в 1999 году.