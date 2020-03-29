Двух раввинов госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус

В больницу в Коммунарке, куда отправляют больных с подозрением на коронавирус COVID-19, госпитализировали двух раввинов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновия Когана.

«Это раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган и еще один раввин, который прилетел из Израиля», — заявил он.

По его словам, оба принимали участие в праздновании Пурима в московской синагоге почти три недели назад. Коган ортметил, что раввины были доставлены в больницу около двух дней назад.

Как отмечает агентство, Ицхаку Когану 74 года. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии.

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