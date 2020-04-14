В Москве от коронавируса умерли шесть представителей еврейской общины

За последние несколько дней в Москве от вызванных коронавирусом осложнений умерли шестеро членов еврейской общины. Об этом сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, пишет «РИА Новости».

По словам Бороды, двое из умерших были прихожанами одной из столичных синагог и ходили на молитвы и праздники. В еврейской общине надеялись на их выздоровление, несмотря на пожилой возраст пациентов.

«В данный момент ведется организация их похорон по еврейскому обычаю», — добавил Борода.

Президент ФЕОР также сообщил, что около 20 представителей организации недавно заболели COVID-19. Те члены общины, которые заразились коронавирусом в марте, уже идут на поправку.