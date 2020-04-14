Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13 апр, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13 апр, 13:14
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Общество, 01:02 В Москве от коронавируса умерли шесть представителей еврейской общины Общество, 00:54 ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса Общество, 00:35 Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для больных COVID-19 Общество, 00:22 Власти Москвы не станут запрещать поездки в другие регионы Общество, 00:20 В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом Общество, 00:08 «МегаФон» объяснил подключение платной услуги вместо оформления пропусков Технологии и медиа, 13 апр, 23:57 Минздрав предложил критерии для усыновления детей ВИЧ-инфицированным Общество, 13 апр, 23:40 Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться развитием полетов в стратосферу Технологии и медиа, 13 апр, 23:26 Макрон продлил карантинные меры против коронавируса до 11 мая Общество, 13 апр, 23:06 Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО Бизнес, 13 апр, 22:59 Основатели IT-интегратора IBS заявили о разделе бизнеса Бизнес, 13 апр, 22:55 Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом Общество, 13 апр, 22:41 В депздраве Москвы назвали число лечащихся на дому больных с COVID-19 Общество, 13 апр, 22:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса умерли шесть представителей еврейской общины

За последние несколько дней в Москве от вызванных коронавирусом осложнений умерли шестеро членов еврейской общины. Об этом сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, пишет «РИА Новости».

По словам Бороды, двое из умерших были прихожанами одной из столичных синагог и ходили на молитвы и праздники. В еврейской общине надеялись на их выздоровление, несмотря на пожилой возраст пациентов.

«В данный момент ведется организация их похорон по еврейскому обычаю», — добавил Борода.

В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом
Общество

Президент ФЕОР также сообщил, что около 20 представителей организации недавно заболели COVID-19. Те члены общины, которые заразились коронавирусом в марте, уже идут на поправку.

Борода отметил, что среди прихожан тех синагог, где строго соблюдался режим самоизоляции, новых случаев заболевания не выявлено.

По официальным данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, к вечеру 13 апреля число умерших от коронавируса в Москве достигло 95 человек. Возраст 13 умерших в течение дня пациентов варьируется от 29 до 80 лет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

У всех больных была диагностирована двусторонняя пневмония. У большинства из них имелись сопутствующие хронические заболевания — гипертония, сахарный диабет, бронхит. У самой молодой умершей пациентки был синдром Дауна.

С учетом новых случаев, число летальных исходов по всей России достигло 161. Общее количество заболевших COVID-19 в стране — 18,3 тыс. человек. Большая часть из них — 11,5 тыс. — в Москве.

Теги: коронавирус, жертвы, евреи
Материалы по теме
В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter