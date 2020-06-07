Берл Лазар (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил РБК его пресс-секретарь Гершон Коган.

«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — сказал Коган. По его словам, состояние Лазара не вызывает «особых опасений».

Коган уточнил, что Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.

Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году.