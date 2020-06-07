Пандемия коронавируса , 07 июн, 17:39
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Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом
Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил РБК его пресс-секретарь Гершон Коган.
«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — сказал Коган. По его словам, состояние Лазара не вызывает «особых опасений».
Коган уточнил, что Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.
Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году.