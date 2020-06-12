Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства на защиту матерей и младенцев

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Россию за выделение $9 млн на снижение смертности матерей, новорожденных и детей по всему миру.

«Огромное спасибо правительству России и министру иностранных дел Сергею Лаврову за их добровольный взнос в размере $9 млн в ВОЗ для защиты здоровья матерей, новорожденных и детей по всему миру», — написал он в Twitter.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 25 мая. Согласно документу, в 2020 году организация получит до $3,5 млн, в 2021 году — до $3,4 млн, а оставшуюся сумму в размере $2,1 млн — в 2022 году.

В начале апреля стало известно, что Россия в 2020 году выделит ВОЗ до $1 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Этот взнос будет нести единовременный и добровольный характер.