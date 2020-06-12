Путин поздравил жителей страны с Днем России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России во время вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе в столице. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом», — сказал Путин. Он отметил, что у всего многонационального народа России есть «общий исторический код, нравственные устои», и подчеркнул, что «чувство Родины» помогало россиянам ответить на любые вызовы.

Во время поздравления президент вспомнил про поправки в Конституцию. Он перечислил «фундаментальные» принципы менталитета россиян и заявил, что предложения внести их в Основной закон «закономерно звучали столь часто».

Ранее с Днем России соотечественников поздравили с Международной космической станции (МКС) российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Госсекретарь США Майк Помпео также поздравил жителей России от имени своего правительства и американского народа. Поздравления также направили королева Великобритании Елизавета II, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.