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Путин поздравил жителей страны с Днем России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России во время вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе в столице. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом», — сказал Путин. Он отметил, что у всего многонационального народа России есть «общий исторический код, нравственные устои», и подчеркнул, что «чувство Родины» помогало россиянам ответить на любые вызовы.

Путин вручил медали Героям Труда на Поклонной горе в Москве
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Во время поздравления президент вспомнил про поправки в Конституцию. Он перечислил «фундаментальные» принципы менталитета россиян и заявил, что предложения внести их в Основной закон «закономерно звучали столь часто».

Ранее с Днем России соотечественников поздравили с Международной космической станции (МКС) российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Госсекретарь США Майк Помпео также поздравил жителей России от имени своего правительства и американского народа. Поздравления также направили королева Великобритании Елизавета II, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

Теги: День России, Владимир Путин
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