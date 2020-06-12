Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ

«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года. Крейсер является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения. Он оснащен новейшей ракетой «Булава» с тремя ступенями на твердом топливе, которая способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

Осенью 2019 года «Князь Владимир» провел первые успешные запуски «Булавы» из подводного положения. Учебный удар был нанесен из Белого моря по полигону на Камчатке.