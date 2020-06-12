Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.
Церемония передачи подлодки состоялась на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске.
Главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что крейсер прошел обучение в учебном центре флота по новейшим программам и готов к эксплуатации в составе подводных сил Северного флота.
В конце мая на «Севмаше» состоялось подписание акта приема подлодки.