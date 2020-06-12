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Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Церемония передачи подлодки состоялась на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске.

Главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что крейсер прошел обучение в учебном центре флота по новейшим программам и готов к эксплуатации в составе подводных сил Северного флота.

В конце мая на «Севмаше» состоялось подписание акта приема подлодки.

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с атомной подлодки
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«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года. Крейсер является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения. Он оснащен новейшей ракетой «Булава» с тремя ступенями на твердом топливе, которая способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

Осенью 2019 года «Князь Владимир» провел первые успешные запуски «Булавы» из подводного положения. Учебный удар был нанесен из Белого моря по полигону на Камчатке.

Теги: ВМФ России, атомная подлодка, князь Владимир
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