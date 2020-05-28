Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ

«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года, он является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения. Как указали в ОСК, в будущем подлодки этой серии должны составить основу морских стратегических ядерных сил России.

Крейсер оснащен новейшей российской ракетой «Булава» с тремя ступенями на твердом топливе. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

В октябре 2019 года экипаж «Князя Владимира» впервые запустил «Булаву», испытание прошло успешно. ОСК уточнила, что в декабре 2019 года ракетоносец успешно закончил цикл государственных испытаний, а в мае совершил контрольный выход в море.