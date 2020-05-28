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Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир»
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (Фото: Минобороны РФ)

На судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске подписали акт приема стратегической атомной подводной лодки «Князь Владимир». Об этом говорится в сообщении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), поступившем в РБК.

Таким образом, подлодка успешно прошла все испытания и готова для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту.

Документ подписали председатель комиссии государственной приемки кораблей главного командования ВМФ Алексей Потешкин, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей Суханов и командир АПК Владислав Дружин.

«Этот корабль — новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. «Князь Владимир» обладает более совершенными характеристиками», — отметил Будниченко.

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«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года, он является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения. Как указали в ОСК, в будущем подлодки этой серии должны составить основу морских стратегических ядерных сил России.

Крейсер оснащен новейшей российской ракетой «Булава» с тремя ступенями на твердом топливе. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

В октябре 2019 года экипаж «Князя Владимира» впервые запустил «Булаву», испытание прошло успешно. ОСК уточнила, что в декабре 2019 года ракетоносец успешно закончил цикл государственных испытаний, а в мае совершил контрольный выход в море.

Теги: ВМФ, ОСК, атомная подводная лодка
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