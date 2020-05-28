Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
На судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске подписали акт приема стратегической атомной подводной лодки «Князь Владимир». Об этом говорится в сообщении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), поступившем в РБК.
Таким образом, подлодка успешно прошла все испытания и готова для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту.
Документ подписали председатель комиссии государственной приемки кораблей главного командования ВМФ Алексей Потешкин, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей Суханов и командир АПК Владислав Дружин.
«Этот корабль — новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. «Князь Владимир» обладает более совершенными характеристиками», — отметил Будниченко.