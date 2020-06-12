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МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде

В Москве до утра 13 июня ожидаются дожди, гроза, град и ветер. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

«С сохранением до 9 часов 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13–18 м/с», — говорится в сообщении.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МЧС попросило отказаться от поездок на личном транспорте во время неблагоприятной погоды, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объясняла, что ранее установившаяся «тропическая жара» закончится 12 июня. По ее словам, после этого придет арктический воздух, и температура понизится.

Теги: МЧС, Москва, погода
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