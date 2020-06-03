Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды

Потепление в европейской части России начнется с четверга, 4 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля», — сказал Вильфанд.

Июльское тепло синоптики ожидают и в первой половине следующей недели. Однако в эти дни прогнозируются интенсивные кратковременные дожди.

Причинами потепления в европейской части России станут воздушные массы с востока, юго-востока и юга. 7 июня в Гидрометцентре ожидают 23-25 градусов выше ноля, в южной части страны — до 31 градуса.