Общество , 04 июн, 13:47
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Последствия урагана на Северном Кавказе. Фоторепортаж
В нескольких регионах Северного Кавказа прошел мощный ураган: в Северной Осетии введен режим ЧС, в Чечне 11 пострадавших, в Ингушетии множество домов остались без света. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК
В Нальчике ливень затопил несколько городских улиц
Пострадали сети энергоснабжения, многие дома остались без света
По прогнозам синоптиков, плохая погода с дождями и шквалистым ветром продлится в регионе еще несколько суток
В Нальчике из-за урагана погиб один человек: мужчину, сидевшего в машине, придавило упавшее на нее дерево
В городе Прохладном в Кабардино-Балкарии от сильного ветра пострадал фасад и были выбиты стекла в больнице для зараженных коронавирусом. Никто из пациентов не пострадал, больница продолжает работу
В Ингушетии без электричества остались около 70 тыс. человек
В двух районах Северной Осетии, Правобережном и Ардонском, введен режим ЧС
В Беслане ветер сорвал крышу с жилого дома. Семья из шести человек была эвакуирована
В Чечне от урагана пострадали 11 человек
Ураган в Чечне повредил кровли 17 домов, в том числе двух школ и здания сельской администрации
Электроснабжение частично нарушено в Грозном, Аргуне, Курчалоевском, Гудермесском и Грозненском районах
В Чеченской республике создан оперативный штаб для ликвидации последствий урагана