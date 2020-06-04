Последствия урагана на Северном Кавказе. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
СМИ узнали об интересе ЦСКА к аргентинскому нападающему Спорт, 15:16 Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе Общество, 15:12 Опубликован ранее неизданный рассказ Эрнеста Хемингуэя Стиль, 15:08 «Россия откроет экономику в июне». Стоит ли бояться второй волны кризиса Крипто, 15:06 Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках Общество, 15:05 Патриархат vs коронавирус: пандемия как шанс сократить гендерный разрыв Социальная экономика, 15:00  Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 14:58 Какие пять технологий помогут стимулировать рынок недвижимости Pro, 14:55 МВД занялось разработкой нового правового режима для мигрантов Общество, 14:55 Глава Удмуртии излечился от COVID-19 Политика, 14:51 «Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина Общество, 14:48 ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов Спорт, 14:44 Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Политика, 14:30 Технологии карантина: какие стартапы выиграли 24 млн руб. от Сколково РБК и Сколково, 14:28
Общество ,  
0 

Последствия урагана на Северном Кавказе. Фоторепортаж

В нескольких регионах Северного Кавказа прошел мощный ураган: в Северной Осетии введен режим ЧС, в Чечне 11 пострадавших, в Ингушетии множество домов остались без света. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК
Нальчик, Кабардино-Балкария
Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: podslushano_nalchik / VK)
В Нальчике ливень затопил несколько городских улиц
Нальчик, Кабардино-Балкария
Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: ao_ges_proh / Instagram)
Пострадали сети энергоснабжения, многие дома остались без света
Нальчик, Кабардино-Балкария
Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: ao_ges_proh / Instagram)
По прогнозам синоптиков, плохая погода с дождями и шквалистым ветром продлится в регионе еще несколько суток
Нальчик, Кабардино-Балкария
Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: podslushano_nalchik / VK)
В Нальчике из-за урагана погиб один человек: мужчину, сидевшего в машине, придавило упавшее на нее дерево
Город Прохладный, Кабардино-Балкария
Город Прохладный, Кабардино-Балкария (Фото: deputat.litvinov / Instagram)

В городе Прохладном в Кабардино-Балкарии от сильного ветра пострадал фасад и были выбиты стекла в больнице для зараженных коронавирусом. Никто из пациентов не пострадал, больница продолжает работу

Ингушетия
Ингушетия (Фото: mathanov_ingavtodor / Instagram)
В Ингушетии без электричества остались​ около 70 тыс. человек
Владикавказ
Владикавказ (Фото: chp_vldkvkz / VK)
В двух районах Северной Осетии, Правобережном и Ардонском, введен​ режим ЧС
Беслан
Беслан (Фото: krilyatv / Instagram)

В Беслане ветер сорвал​ крышу с жилого дома. Семья из шести человек была эвакуирована

Фото: groznytv / Telegram
Фото: groznytv / Telegram

В Чечне от урагана пострадали 11 человек

Фото: groznytv / Telegram
Фото: groznytv / Telegram
Ураган в Чечне повредил кровли 17 домов, в том числе двух школ и здания сельской администрации
Фото: 4e4nya_4p / Instagram
Фото: 4e4nya_4p / Instagram
Электроснабжение частично нарушено в ​Грозном, Аргуне, Курчалоевском, Гудермесском и Грозненском районах
Город Грозный, Чечня
Город Грозный, Чечня (Фото: Елена Афонина / ТАСС)
В Чеченской республике создан оперативный штаб для ликвидации последствий урагана
Теги: мультимедиа, ураган, погода
Материалы по теме
Александр Чернокульский: Через 50 лет борьба за климат обойдется дороже
Зеленая экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter