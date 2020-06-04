Последствия урагана на Северном Кавказе. Фоторепортаж

В нескольких регионах Северного Кавказа прошел мощный ураган: в Северной Осетии введен режим ЧС, в Чечне 11 пострадавших, в Ингушетии множество домов остались без света. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК

В Нальчике ливень затопил несколько городских улиц Пострадали сети энергоснабжения, многие дома остались без света По прогнозам синоптиков, плохая погода с дождями и шквалистым ветром продлится в регионе еще несколько суток В Нальчике из-за урагана погиб один человек: мужчину, сидевшего в машине, придавило упавшее на нее дерево В городе Прохладном в Кабардино-Балкарии от сильного ветра пострадал фасад и были выбиты стекла в больнице для зараженных коронавирусом. Никто из пациентов не пострадал, больница продолжает работу В Ингушетии без электричества остались ​ около 70 тыс. человек В двух районах Северной Осетии, Правобережном и Ардонском, введен ​ режим ЧС В Беслане ветер сорвал​ крышу с жилого дома. Семья из шести человек была эвакуирована В Чечне от урагана пострадали 11 человек Ураган в Чечне повредил кровли 17 домов, в том числе двух школ и здания сельской администрации Электроснабжение частично нарушено в ​Грозном, Аргуне, Курчалоевском, Гудермесском и Грозненском районах В Чеченской республике создан оперативный штаб для ликвидации последствий урагана