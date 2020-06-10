Синоптики предсказали России «арктическое вторжение» после жары

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После тропической жары, установившейся в последние несколько дней на территории России, начнется «арктическое вторжение», в столицу холодный воздух придет ближе к выходным. Об этом РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы сейчас находимся в тропическом воздухе, но эта прослойка между тропическим и арктическим воздухом очень небольшая», — сказала она. По ее словам, влияние тропического тепла закончится 12 июня.

«Связано будет с прохождением холодного атмосферного фронта, и температура воздуха понизится за счет смены воздуха сразу градусов на 10», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что дневные температуры в столице на 13 июня будут достигать порядка плюс 17 градусов, тогда как ночные будут держаться в пределах плюс 10 градусов.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что летом 2020 года в России будет преимущественно переменчивая погода: жара будет чередоваться с дождями и холодом.