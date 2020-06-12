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В США сообщили о продолжении вывода военных из Ирака

США намерены продолжать вывод своих войск из Ирака в связи со снижением террористической угрозы со стороны «Исламского государства» (организация запрещена в России). Это следует из совместного заявления США и Ирака после сессии стратегического диалога, документ опубликован на сайте американского Госдепартамента.

«Обе страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил», — говорится в заявлении.

Трамп допустил вывод войск из Ирака «в какой-то момент»
Политика
Дональд Трамп

Американская сторона добавила, что не собирается добиваться постоянных баз или постоянного присутствия в Ираке.

В начале января Ирак потребовал вывода иностранных войск со своей территории в ответ на то, что США при помощи авиаударов убили иранского генерала Касема Сулеймани в районе Багдада. После этого Госдепартамент заявлял об отсутствии планов обсуждать с Ираком вывод войск, а президент США Дональд Трамп говорил, что власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских сил.

Теги: США, Ирак, вывод войск
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