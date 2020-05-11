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Пандемия коронавируса ,  
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Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) аннулировали свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса в мире из-за быстро меняющейся ситуации.

Исследователи удалили с сайта свои графики и предложили ознакомиться с моделями других научных центров. Они подчеркнули, что содержание их сайта предназначено только для образовательных и исследовательских целей и может содержать ошибки.

«Модель и данные неточны для сложных, эволюционирующих и разнородных реалий различных стран с течением времени. <...> Ранние прогнозы уже не действительны, потому что реальные сценарии быстро изменились» — говорится в сообщении.

Ученые призвали относиться к любым предсказаниям с осторожностью, поскольку оптимизм от некоторых прогнозов может ослабить дисциплину и привести к новой волне пандемии.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Материал дополняется. 

Теги: Сингапур, ученые, аннулирование, прогноз, коронавирус
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