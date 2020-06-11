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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим». Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные режимы», — сказал он. По его словам, режим ограничений может вводиться, например, в выходные дни.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские регионы начали вводить ограничения в конце марта. После снижения ежесуточно выявляемых новых случаев заражения некоторые регионы начали ослаблять ограничения.

Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил режим цифровых пропусков, самоизоляции, прогулки по графику и другие ограничения.

Материал дополняется

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

 

Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, ограничения
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