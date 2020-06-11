Бывшая супруга Ефремова усомнилась в роли алкоголя в ДТП
Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина усомнилась в том, что причиной ДТП с его участием, в котором погиб водитель службы доставки, стал алкоголь. Об этом сообщает «MK».
«Я не думаю, что виноват алкоголь», — сказала она.
Качалина также добавила, что узнала об инциденте от журналистов.
8 июня Ефремов стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. По информации прокуратуры, за рулем Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.