Бывшая супруга Ефремова усомнилась в роли алкоголя в ДТП

Место ДТП с участием Михаила Ефремова (Фото: Роман Канащук / ТАСС)

Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина усомнилась в том, что причиной ДТП с его участием, в котором погиб водитель службы доставки, стал алкоголь. Об этом сообщает «MK».

«Я не думаю, что виноват алкоголь», — сказала она.

Качалина также добавила, что узнала об инциденте от журналистов.

8 июня Ефремов стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. По информации прокуратуры, за рулем Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.