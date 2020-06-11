Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было и, я надеюсь, не будет», — сказал он.

Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице значительно лучше, чем в других регионах, и удивился. Он уточнил, что обсуждал с коллегами вопрос карантина для приезжих из столицы, и просил, чтобы их меры были «разумны».

Собянин сообщил, ссылаясь на слова главного санитарного врача страны Анны Поповой, что в начале эпидемии на Москву приходилось больше 60% от всех новых выявляемых больных коронавирусом. Сегодня, сказал мэр, в городе регистрируют чуть больше 20%. «В большей степени ситуация сложная в других регионах, не в Москве», — заключил Собянин.