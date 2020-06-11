В Москве за сутки COVID-19 выявили у 1436 человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию обнаружили у 1436 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Накануне, 9 июня, оперативный штаб сообщал о 1195 новых пациентах — это был самый низкий показатель с 11 апреля.

Вылечились от COVID-19 в столице 2236 пациентов. Всего с начала эпидемии число выздоровевших достигло 115 769 человек.

В Подмосковье за сутки выявили 724 новых случая COVID-19. С момента начала эпидемии общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области достигло 47 181, умерли 644 заболевших. Выздоровели и выписались 14 187 человек.