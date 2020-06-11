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В Москве за сутки COVID-19 выявили у 1436 человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию обнаружили у 1436 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Накануне, 9 июня, оперативный штаб сообщал о 1195 новых пациентах — это был самый низкий показатель с 11 апреля.

Вылечились от COVID-19 в столице 2236 пациентов. Всего с начала эпидемии число выздоровевших достигло 115 769 человек.

В Подмосковье за сутки выявили 724 новых случая COVID-19. С момента начала эпидемии общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области достигло 47 181, умерли 644 заболевших. Выздоровели и выписались 14 187 человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего в России за сутки выявлено 8779 новых заболевших, общее число тех, кто столкнулся с инфекцией, превысило полмиллиона человек. Умерли от вызванных коронавирусом осложнений 6532 человека (плюс 174 за сутки).

Департамент здравоохранения Москвы ранее сообщал, что в мае 2020 года смертность в столице в полтора раза превысила месячный показатель прошлого года — 15 713 летальных исходов против 9998 в мае 2019 года.

В 5260 случаев (92% от избыточной смертности в мае 2020 года) причиной летального исхода власти назвали коронавирусную инфекцию.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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