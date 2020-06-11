МИД оценил предложение республиканцев о новых санкциях против России

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Американские политики предлагают ввести новые санкции против России ради повышения собственной узнаваемости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

«К подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, просто узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли», — сказала Захарова. Она отметила, что Россия перестала «серьезным образом» реагировать на такие заявления и дает им «четкую и однозначную» оценку.

Представитель МИДа уточнила, что новым в предложении политиков США стал только призыв признать Россию государством — спонсором терроризма. «Это, конечно, абсолютное хамство», — отметила Захарова.

Предложение о вводе новых санкций в отношении России входит в доклад Республиканского исследовательского комитета «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Захарова отметила, что «объемный документ» разрабатывался более полутора лет и направлен, кроме России, против нескольких других зарубежных стран. По словам представителя МИДа, цель документа — заставить указанные в докладе государства следовать курсам американской внешней политики.