МИД оценил предложение республиканцев о новых санкциях против России
Американские политики предлагают ввести новые санкции против России ради повышения собственной узнаваемости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.
«К подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, просто узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли», — сказала Захарова. Она отметила, что Россия перестала «серьезным образом» реагировать на такие заявления и дает им «четкую и однозначную» оценку.
Представитель МИДа уточнила, что новым в предложении политиков США стал только призыв признать Россию государством — спонсором терроризма. «Это, конечно, абсолютное хамство», — отметила Захарова.
Предложение о вводе новых санкций в отношении России входит в доклад Республиканского исследовательского комитета «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Захарова отметила, что «объемный документ» разрабатывался более полутора лет и направлен, кроме России, против нескольких других зарубежных стран. По словам представителя МИДа, цель документа — заставить указанные в докладе государства следовать курсам американской внешней политики.