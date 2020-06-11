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Политика ,  
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МИД оценил предложение республиканцев о новых санкциях против России

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Американские политики предлагают ввести новые санкции против России ради повышения собственной узнаваемости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

«К подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, просто узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли», — сказала Захарова. Она отметила, что Россия перестала «серьезным образом» реагировать на такие заявления и дает им «четкую и однозначную» оценку.

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Фото: Erin Scott / Reuters

Представитель МИДа уточнила, что новым в предложении политиков США стал только призыв признать Россию государством — спонсором терроризма. «Это, конечно, абсолютное хамство», — отметила Захарова.

Предложение о вводе новых санкций в отношении России входит в доклад Республиканского исследовательского комитета «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Захарова отметила, что «объемный документ» разрабатывался более полутора лет и направлен, кроме России, против нескольких других зарубежных стран. По словам представителя МИДа, цель документа — заставить указанные в докладе государства следовать курсам американской внешней политики.

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Республиканцы предложили признать Россию «спонсором терроризма» из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) и «Русского имперского движения». Воплощение этой меры повлечет за собой ряд новых ограничений для России, отмечается в документе. Кроме того, в документе говорится о вводе санкций против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты России, и ограничений на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.

Кремль назвал предложения республиканцев незаконными и не способствующими нормализации российско-американских отношений.

Теги: Мария Захарова, МИД, США, санкции
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