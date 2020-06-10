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Новые санкции США ,  
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США предложили ввести «самые жесткие» санкции против России

Республиканский исследовательский комитет (Republican Study, крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США) представил доклад с предложениями по новым санкциям против России.

Республиканцы предлагают ввести ограничение на выкуп российского суверенного долга, наложить санкции против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, а также санкции в рамках законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). Кроме того, республиканцы считают, что конгресс должен поручить Госдепартаменту США «организовать передачу информации россиянам напрямую».

Как отмечается на сайте комитета, в 120-страничном докладе содержится более 130 решений «для противодействия наиболее агрессивным глобальным противникам Америки», включая «самые жесткие среди когда-либо предлагаемых» санкций против России, Китая и Ирана.

В документе говорится, что за восемь лет правления бывшего американского президента Барака Обамы его «провальная политика» привела к усилению «самых больших противников» США. Деятельность России и Китая в это время «осталась без контроля». Первая страна, как и вторая, в частности, «стремится подорвать лидерство США на мировой арене». Иран, в свою очередь, «продолжает разработки ядерного оружия, стремится уничтожить Израиль и выступает в качестве самого щедрого спонсора терроризма в мире». Эти растущие угрозы, говорится в докладе, требуют от конгресса принятия законов, «направленных на продвижение интересов США внутри страны и за ее пределами».

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, антироссийские санкции, Республиканская партия, Китай, Иран
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