Девушку из Москвы заподозрили в убийстве своего новорожденного ребенка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК.

Следователи установили, что 2 апреля девушка 1999 года рождения родила девочку в одной из квартир на ул. Луховицкой, на востоке столицы. Ребенок был жизнеспособный, но мать не хотела его воспитывать, считают следователи.

Она утопила его в ванной, затем поместила тело в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорный контейнер недалеко от дома.

Девушка обратилась в медучреждение, где сообщила, что родила мертвый плод.

Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым.