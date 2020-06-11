Число заболевших COVID-19 в России превысило 500 тыс.

Больше заболевших только в США и Бразилии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за последние сутки выявлено 8779 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 502 436.

Больше заболевших только в США и Бразилии.

Выздоровели за последние сутки 8367 человек (всего выздоровели 261 150 пациентов).

В Москве за последние сутки выявлено 1436 случаев заражения. Накануне этот показатель составил 1195, что стало минимумом за два месяца.