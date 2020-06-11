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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших COVID-19 в России превысило 500 тыс.

Больше заболевших только в США и Бразилии
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за последние сутки выявлено 8779 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 502 436.

Больше заболевших только в США и Бразилии.

Выздоровели за последние сутки 8367 человек (всего выздоровели 261 150 пациентов).

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В Москве за последние сутки выявлено 1436 случаев заражения. Накануне этот показатель составил 1195, что стало минимумом за два месяца.

В Московской области за сутки выявлены 724 новых инфицированных. Это минимальный показатель с 29 апреля, когда было выявлено 686 случаев.

Более 100 новых случаев заражения было за сутки зафиксировано в следующих регионах:

  • Свердловская область — 312;
  • Санкт-Петербург — 303;
  • Нижегородская область — 303;
  • Иркутская область — 240;
  • Воронежская область — 239;
  • Ростовская область — 220;
  • Красноярский край — 190;
  • Ханты-Мансийский АО — 186;
  • Архангельская область — 145;
  • Челябинская область — 115;
  • Пензенская область — 115;
  • Саратовская область — 114;
  • Тува — 113;
  • Самарская область — 111;
  • Коми — 111;
  • Волгоградская область — 108;
  • Смоленская область — 107;
  • Новосибирская область — 102;
  • Орловская область — 102;
  • Тульская область — 101.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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