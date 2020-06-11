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Мэрия отчиталась об излечении 115 тыс. больных COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от COVID вылечились 2 236 пациентов, за все время эпидемии в столице после заражения коронавирусом выздоровели 115 769 человек, сообщает оперативный штаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек», — приводит слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В штабе также напомнили, что выздоровевшие от COVID могут стать донорами плазмы крови, которая применяется для лечения больных с тяжелым поражением легких.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По официальным данным, за время эпидемии в Москве после заражения коронавирусом умерли 3 085 человек.

Ранее 10 июня были опубликованы официальные данные по смертности в Москве за май: по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года превышение в 2020 году составило 5799 случаев.

В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019 года (9998 умерших). Если рассчитывать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017 году, 9808 в 2018 году, 9998 в 2019 году). «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что коронавирус мог стать как основной, так и сопутствующей причиной смерти 5260 человек. «Около 1 тыс. человек умерли от других причин, но COVID стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще ни при чем, — нельзя, он действительно повлиял на смерть», — отметил мэр, уточнив, что власти по рекомендациям ВОЗ считали «не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина».

«В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня в июне спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь», — уточнил мэр.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, мэрия Москвы, излечение
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