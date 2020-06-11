Мэрия отчиталась об излечении 115 тыс. больных COVID
За прошедшие сутки в Москве от COVID вылечились 2 236 пациентов, за все время эпидемии в столице после заражения коронавирусом выздоровели 115 769 человек, сообщает оперативный штаб.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек», — приводит слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В штабе также напомнили, что выздоровевшие от COVID могут стать донорами плазмы крови, которая применяется для лечения больных с тяжелым поражением легких.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
По официальным данным, за время эпидемии в Москве после заражения коронавирусом умерли 3 085 человек.