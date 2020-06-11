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Мэрия назвала дату открытия Московского зоопарка

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В столице с 16 июня заработает зоопарк, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

«При посещении зоопарка гостям следует надевать маски, также рекомендуется носить перчатки. Это позволит обезопасить себя и окружающих», — говорится в сообщении. На территории также установили санитайзеры.

Попасть на территорию зоопарка можно с половины восьмого утра до девяти вечера. Кассы зоопарка останутся закрытыми, чтобы избежать очередей, однако купить билеты, в том числе льготные, можно на сайте учреждения. Пройти в зоопарк посетители смогут только через турникеты на главном входе.

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Внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк пока будут закрыты для посетителей, нельзя также сидеть на скамейках или пользоваться детскими площадками. Кроме того, на дорожках у вольеров нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции.

Работа зоопарка была приостановлена в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 9 июня в столице отменили ограничения на передвижение горожан по столице, жителям разрешили совершать прогулки без ограничений. Работу возобновили парикмахерские и салоны красоты.

С 16 июня в столице также планируют открыть музеи, библиотеки и летние веранды ресторанов. При этом в Москве сохраняется режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: зоопарк, Москва, коронавирус
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