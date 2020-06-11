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Эксперты назвали самые безопасные направления для туризма

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Наиболее безопасными туристическими направлениями в 2020 году будут Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Канада, Португалия, Саудовская Аравия и Мексика. К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Это международная неправительственная организация, куда входят представители компаний, работающих в сфере туризма, со всего мира.

Организация вместе со специалистами в сфере здравоохранения разработала специальный протокол «Безопасные путешествия», метка о соответствии которому присваивается странам и городам, внедрившим новые требования для обеспечения безопасности туристов после пандемии коронавируса.

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Протоколы разработаны для отелей, ресторанов, авиакомпаний, вокзалов и аэропортов и других учреждений и организаций из туристической отрасли. Они предусматривают новые правила дезинфекции помещений, внедрение бесконтактных технологий и социального дистанцирования клиентов.

К городам, где путешественникам будет безопаснее всего, организация отнесла испанские Мадрид, Барселону и Севилью и мексиканский Канкун. Среди безопасных регионов стран совет выделил канадскую провинцию Онтарио, а также заповедник Панта-Сур и полуостров Юкатан в Мексике.

Президент WTTC Глория Гевара выразила благодарность странам, которые обеспечивают быстрое восстановление туристической сферы, и пообещала в ближайшие недели расширить список безопасных направлений.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Всего в WTTC состоит более 200 компаний (туристические компании и ассоциации, сети отелей, круизные компании и т.п.) с оборотом более $500 млрд, совокупно представляющих около 30% от мировой туристической индустрии, говорится на сайте объединения. Организация отстаивает интересы своих членов, занимается исследованиями в сфере туризма и распространением информации о ее тенденциях и проблемах.

Ранее 9 июня глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристический сезон в России начнется с 1 июля — с этой даты граждане смогут путешествовать внутри страны с учетом мер санитарной безопасности. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что из-за финансовых потерь, понесенных туристической отраслью из-за пандемии COVID-19, стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%.

Теги: туризм, безопасность
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