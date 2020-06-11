Эксперты назвали самые безопасные направления для туризма

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Наиболее безопасными туристическими направлениями в 2020 году будут Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Канада, Португалия, Саудовская Аравия и Мексика. К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Это международная неправительственная организация, куда входят представители компаний, работающих в сфере туризма, со всего мира.

Организация вместе со специалистами в сфере здравоохранения разработала специальный протокол «Безопасные путешествия», метка о соответствии которому присваивается странам и городам, внедрившим новые требования для обеспечения безопасности туристов после пандемии коронавируса.

Протоколы разработаны для отелей, ресторанов, авиакомпаний, вокзалов и аэропортов и других учреждений и организаций из туристической отрасли. Они предусматривают новые правила дезинфекции помещений, внедрение бесконтактных технологий и социального дистанцирования клиентов.