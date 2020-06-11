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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны COVID-19 осенью

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи допустил невозможность возникновения второй волны COVID-19 предстоящей осенью. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

«Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», — сказал вирусолог.

По его словам, о невозможности вознивновения второй волны свидетельствуют исследования, проведенные сотрудниками возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele.

В ходе исследования ученые сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу в период с 1 по 15 марта, а также 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. В результате эксперты пришли к выводу, что в начальной стадии эпидемии вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости — ред. РБК) была в десятки раз выше, чем в конце мая. 

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Клементи считает, что в последнее время наблюдается улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки. Это, по словам эксперта, означает, что сам коронавирус ослабевает.

«Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», — добавил профессор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью  одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации с коронавирусом может стать подъем второй волны инфекции, когда будут активно распространяться ОРВИ.

«Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», — говорила Попова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус
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