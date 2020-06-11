Врио губернатора Камчатки пойдет на выборы как самовыдвиженец

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов намерен участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом он заявил в эфире телеканала «Камчатка-1».

Солодов заявил, что он не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки.

«Я считаю, что сейчас для Камчатки очень важна консолидация всех сил, направленных на конструктивное развитие (региона — ред. РБК). Было бы странно, если бы на выборы я шел от какой-то партии. Мною принято решение, что я буду выдвигаться в порядке самовыдвижения», — сказал Солодов.

С 2018 года Солодов возглавлял региональное правительство в Якутии. В апреле текущего года президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Камчатского края после отставки по собственному желанию главы региона Владимира Илюхина. В середине апреля текущего года Солодов отправил в отставку краевое правительство.

В текущем годы выборы главы Камчатского края пройдут в единый день голосования — 13 сентября.