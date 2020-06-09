«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

Не менее половины губернаторов, которым предстоит избираться в этом году, пойдут на выборы от «Единой России». Во вторник на заседании президиума генсовета партии будет объявлено о выдвижении девяти глав регионов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На заседании президиума генсовета «Единой России» во вторник, 9 июня, будет объявлено о выдвижении для участия в предварительном партийном голосовании девяти губернаторов. Об этом РБК рассказали два источника в партии власти. Соответствующее заявление сделает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На выборы от партии власти пойдут как главы регионов, которые баллотируются на очередной срок, так и новые врио. Из старичков это Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Александр Богомаз (Брянская область). Все они уже публично получили одобрение Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

Из новичков, которые в разное время были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов, баллотироваться от «Единой России» будут Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).

«С высокой долей вероятности можно говорить, что будут еще губернаторы, которых выдвинет «Единая Россия», — сказал РБК источник, близкий к руководству партии.

Решение о том, что единороссы выдвинут для участия в праймериз не сразу всех губернаторов, который пойдут от партии, а сделают это поэтапно, принято совместно Кремлем и руководством единороссов, заявил РБК еще один источник в партии власти.