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Отставки губернаторов ,  
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«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

Не менее половины губернаторов, которым предстоит избираться в этом году, пойдут на выборы от «Единой России». Во вторник на заседании президиума генсовета партии будет объявлено о выдвижении девяти глав регионов
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На заседании президиума генсовета «Единой России» во вторник, 9 июня, будет объявлено о выдвижении для участия в предварительном партийном голосовании девяти губернаторов. Об этом РБК рассказали два источника в партии власти. Соответствующее заявление сделает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На выборы от партии власти пойдут как главы регионов, которые баллотируются на очередной срок, так и новые врио. Из старичков это Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Александр Богомаз (Брянская область). Все они уже публично получили одобрение Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

Из новичков, которые в разное время были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов, баллотироваться от «Единой России» будут Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).

«С высокой долей вероятности можно говорить, что будут еще губернаторы, которых выдвинет «Единая Россия», — сказал РБК источник, близкий к руководству партии.

Решение о том, что единороссы выдвинут для участия в праймериз не сразу всех губернаторов, который пойдут от партии, а сделают это поэтапно, принято совместно Кремлем и руководством единороссов, заявил РБК еще один источник в партии власти.

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.

Всего в единый день голосования 13 сентября запланированы прямые выборы в 18 регионах, еще в двух глав выберет заксобрание.

Из всех двадцати регионов, где у губернаторов истекают или истекали полномочия, заменены были девять глав субъектов. Губернаторы еще трех регионов — Василий Голубев (Ростовская область), Иван Белозерцев (Пензенская область) и Александр Дрозденко (Ленинградская область) — пока не получили официального одобрения баллотироваться на новый срок. Врио главы Чувашии справедливоросс Олег Николаев объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, поправки, позволяющие это, уже были приняты в республике.

Точно такие же поправки были приняты в Пермском крае (врио губернатора — выдвигавшийся от «Яблока» на прошлых выборах в Госдуму Дмитрий Махонин), Иркутской области (врио губернатора — бывший замминистра МЧС Игорь Кобзев) и Камчатском крае (врио губернатора — бывший председатель правительства Якутии Владимир Солодов). Ни Махонин, ни Кобзев, ни Солодов не являются членами «Единой России». В качестве самовыдвиженца на выборы планирует пойти врио главы Коми Владимир Уйба, сказал РБК собеседник, близкий к руководству региона. Это намерение Уйбы он объясняет тем, что врио главы республики является беспартийным. Не является единороссом также губернатор Смоленской области Алексей Островский, он представляет ЛДПР.

В единый день голосования в сентябре прошлого года от партии власти выдвигались десять губернаторов, которым предстояли прямые выборы. Остальные шесть баллотировались как самовыдвиженцы. Прошлогодняя кампания стала рекордной по числу глав регионов — самовыдвиженцев.

Уже после единого дня голосования, в октябре прошлого года, с критикой самовыдвижения выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он призвал прекратить практику, когда единороссы участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него (самовыдвиженца) не проголосуют», — заявил тогда Медведев. По его словам, лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от «Единой России».

Исходя из прошлогодних слов Медведева, следует сделать вывод, что самовыдвиженцы будут в первую очередь там, где врио губернатора — не член «Единой России», говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Также самовыдвижение необходимо в тех регионах, где у партии низкий рейтинг, негативная электоральная история, а также там, где сложная внутриэлитная ситуация, добавляет эксперт.

«Приложив эти критерии к тем регионам, где пройдут выборы в единый день голосования, можно говорить о самовыдвижении глав регионов в Иркутской области, Чувашии, Коми, Пермском крае и Архангельской области. Но весьма вероятно, что эти критерии будут применяться не во всех вышеупомянутых случаях, и пример этому — Архангельская область (где врио губернатора пойдет от «Единой России»)», — резюмирует Иванов.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Единая Россия, Рустам Минниханов, Вениамин Кондратьев, Владимир Уйба
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