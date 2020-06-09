«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
Всего в единый день голосования 13 сентября запланированы прямые выборы в 18 регионах, еще в двух глав выберет заксобрание.
Из всех двадцати регионов, где у губернаторов истекают или истекали полномочия, заменены были девять глав субъектов. Губернаторы еще трех регионов — Василий Голубев (Ростовская область), Иван Белозерцев (Пензенская область) и Александр Дрозденко (Ленинградская область) — пока не получили официального одобрения баллотироваться на новый срок. Врио главы Чувашии справедливоросс Олег Николаев объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, поправки, позволяющие это, уже были приняты в республике.
Точно такие же поправки были приняты в Пермском крае (врио губернатора — выдвигавшийся от «Яблока» на прошлых выборах в Госдуму Дмитрий Махонин), Иркутской области (врио губернатора — бывший замминистра МЧС Игорь Кобзев) и Камчатском крае (врио губернатора — бывший председатель правительства Якутии Владимир Солодов). Ни Махонин, ни Кобзев, ни Солодов не являются членами «Единой России». В качестве самовыдвиженца на выборы планирует пойти врио главы Коми Владимир Уйба, сказал РБК собеседник, близкий к руководству региона. Это намерение Уйбы он объясняет тем, что врио главы республики является беспартийным. Не является единороссом также губернатор Смоленской области Алексей Островский, он представляет ЛДПР.
В единый день голосования в сентябре прошлого года от партии власти выдвигались десять губернаторов, которым предстояли прямые выборы. Остальные шесть баллотировались как самовыдвиженцы. Прошлогодняя кампания стала рекордной по числу глав регионов — самовыдвиженцев.
Уже после единого дня голосования, в октябре прошлого года, с критикой самовыдвижения выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он призвал прекратить практику, когда единороссы участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него (самовыдвиженца) не проголосуют», — заявил тогда Медведев. По его словам, лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от «Единой России».
Исходя из прошлогодних слов Медведева, следует сделать вывод, что самовыдвиженцы будут в первую очередь там, где врио губернатора — не член «Единой России», говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Также самовыдвижение необходимо в тех регионах, где у партии низкий рейтинг, негативная электоральная история, а также там, где сложная внутриэлитная ситуация, добавляет эксперт.
«Приложив эти критерии к тем регионам, где пройдут выборы в единый день голосования, можно говорить о самовыдвижении глав регионов в Иркутской области, Чувашии, Коми, Пермском крае и Архангельской области. Но весьма вероятно, что эти критерии будут применяться не во всех вышеупомянутых случаях, и пример этому — Архангельская область (где врио губернатора пойдет от «Единой России»)», — резюмирует Иванов.