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Врио губернатора Камчатки отправил в отставку региональное правительство

Владимир Солодов (Фото: kamgov.ru)

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов 17 апреля отправил в отставку региональное правительство. Об этом сообщает пресс-служба камчатского кабмина.

«Сегодня в соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края», — приводит слова главы региона пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, отставка правительства является обязательной формальной процедурой после назначения временно исполняющего обязанности главы региона. До новых выборов губернатора все члены правительства также будут иметь приставку «врио».

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Солодов анонсировал также изменения в составе кабмина. В частности, число заместителей председателя правительства будет сокращено с шести до пяти. Трое из них сегодняшним постановлением были освобождены от занимаемых должностей.

Правительство покинули курировавший имущество, транспорт и дороги Юрий Зубарь, координировавшая экономический блок Марина Суббота и Владимир Пригорнев, отвечавший за здравоохранение, труд и соцразвитие в регионе.

«Это решение связано с необходимостью повышения эффективности работы и оптимизации структуры», — объяснил перестановки Солодов.

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По его словам, перераспределение полномочий внутри правительства начнется в понедельник, 20 апреля. На начало следующей недели также намечены новые назначения в кабмине.

Солодов ранее возглавлял региональное правительство в Якутии. 3 апреля указом президента Владимира Путина он был назначен врио губернатора Камчатского края. Одновременно Путин принял отставку бывшего главы региона Владимира Илюхина.

Незадолго до отставки Илюхина критиковали за недостаточно активную борьбу с эпидемией коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова и замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко. Кроме того, источники РБК говорили, у экс-губернатора в регионе был низкий рейтинг.

Теги: Камчатка, губернатор, правительство, отставка
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