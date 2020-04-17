Врио губернатора Камчатки отправил в отставку региональное правительство

Владимир Солодов (Фото: kamgov.ru)

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов 17 апреля отправил в отставку региональное правительство. Об этом сообщает пресс-служба камчатского кабмина.

«Сегодня в соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края», — приводит слова главы региона пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, отставка правительства является обязательной формальной процедурой после назначения временно исполняющего обязанности главы региона. До новых выборов губернатора все члены правительства также будут иметь приставку «врио».

Солодов анонсировал также изменения в составе кабмина. В частности, число заместителей председателя правительства будет сокращено с шести до пяти. Трое из них сегодняшним постановлением были освобождены от занимаемых должностей.