В Германии неизвестные въехали на машине в группу людей

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В Мюнхене неизвестные на автомобиле врезались в группу людей, после чего вышли из машины и начали их избивать. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Инцидент произошел вечером 10 июня. В результате трое пострадавших были госпитализированы. Злоумышленники скрылись на машине, полиция начала их поиски. Правоохранители оцепили большую территорию вокруг места происшествия, сообщалось об ограничении движения в районе Унгерештрассе, Домагштрассе, Людвигштрассе и Леопольдштрассе.

В феврале 29-летний немец, водитель универсала Mersedes, наехал на толпу, участвовавшую в карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. Пострадали более 30 человек, в том числе дети, семеро получили серьезные травмы. Очевидцы заявляли, что водитель сделал это намеренно.