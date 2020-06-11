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Финансы ,  
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ВТБ зафиксировал восьмикратный рост рефинансирования ипотеки

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В мае ВТБ провел 7,7 тыс. сделок рефинансирования ипотеки на 16,4 млрд руб., объем ссуд, выданных клиентам по пересмотренным ставкам, в восемь раз превысил результаты мая прошлого года, сообщили РБК в кредитной организации. С начала года ВТБ рефинансировал ипотечные кредиты на 82,2 млрд руб., что в пять раз выше показателей января-мая 2019 года.

Выдача новых ипотечных ссуд ради погашения старых — один из самых востребованных продуктов, говорит замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. «По итогам мая доля рефинансирования в наших продажах достигла 31% по количеству совершенных сделок, увеличившись в 3,8 раз по сравнению маем 2019 года», — отметил он.

Кризис и вызванный пандемией режим самоизоляции практически не сказался на сегменте рефинансирования ипотеки, следует из данных аналитического центра «Дом.РФ». В апреле доля этого продукта в выдачах осталась на уровне 15%, как и в первом квартале 2019 года. В годовом выражении доля рефинансирования выросла на 9,5 п.п.

Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
Финансы
Фото: Роман Пименов / ТАСС

С начала июня как минимум пять крупных банков — Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и банк «Дом.РФ» — снизили ставки по программам рефинансирования ипотеки.

«В условиях падения реальных доходов населения все больше ипотечных заемщиков стали задумываться о рефинансировании действующего кредита и снижения ежемесячного платежа», — отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, этому способствует и снижение ставок.

На фоне кризиса на финансовых рынках и пандемии коронавируса Банк России дважды снизил ключевую ставку: 24 апреля показатель достиг минимального значения с 2014 года — 5,5% годовых. Потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики еще есть, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Допустимо даже резкое снижение ставки на 1 п.п., не исключала она.

Такое смягчение условий в июне запустит очередной виток пересмотра ипотечных ставок, уверен Доронкин. «Это будет стимулировать и рост спроса на рефинансирование, в том числе и со стороны относительно «новых» заемщиков, взявших кредит в 2018–2019 годах», — отметил он.

Автор: Юлия Кошкина
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