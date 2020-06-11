ВТБ зафиксировал восьмикратный рост рефинансирования ипотеки

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В мае ВТБ провел 7,7 тыс. сделок рефинансирования ипотеки на 16,4 млрд руб., объем ссуд, выданных клиентам по пересмотренным ставкам, в восемь раз превысил результаты мая прошлого года, сообщили РБК в кредитной организации. С начала года ВТБ рефинансировал ипотечные кредиты на 82,2 млрд руб., что в пять раз выше показателей января-мая 2019 года.

Выдача новых ипотечных ссуд ради погашения старых — один из самых востребованных продуктов, говорит замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. «По итогам мая доля рефинансирования в наших продажах достигла 31% по количеству совершенных сделок, увеличившись в 3,8 раз по сравнению маем 2019 года», — отметил он.

Кризис и вызванный пандемией режим самоизоляции практически не сказался на сегменте рефинансирования ипотеки, следует из данных аналитического центра «Дом.РФ». В апреле доля этого продукта в выдачах осталась на уровне 15%, как и в первом квартале 2019 года. В годовом выражении доля рефинансирования выросла на 9,5 п.п.

С начала июня как минимум пять крупных банков — Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и банк «Дом.РФ» — снизили ставки по программам рефинансирования ипотеки.