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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Идлиб, Сирия
Идлиб, Сирия (Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом администрация турецкого лидера сообщила в Twitter.

Помимо этого стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Эрдоган и Трамп согласились поддерживать тесное политическое и военное сотрудничество для «установления мира и стабильности в регионе». Они также подтвердили солидарность в борьбе с коронавирусом.

Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе
Политика
Фото: Xinhua / Global Look Press

В начале марта Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для военных действий в сирийской провинции Идлиб. Турция 27 января начала на этой территории военную операцию «Весенний щит». Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отмечал, что Вашингтон готов предоставить Анкаре боеприпасы как союзнику по НАТО.

В конце февраля сирийская правительственная армия нанесла воздушный удар, в результате которого погибли более 30 турецких военнослужащих. Трамп осудил эту атаку и выразил Эрдогану соболезнования. Источник в американском Госдепартаменте также отмечал Reuters, что США готовы помочь Турции с военным снаряжением и предоставить разведданные, однако не будут отправлять американских военных для участия в конфликте.

Теги: Турция, США, Реджеп Эрдоган, Дональд Трамп
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