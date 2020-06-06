В Идлибе погиб турецкий военный

Один турецкий военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Турции.

«В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль 5 июня в Идлибе один из наших военнослужащих был убит, двое получили ранения», — говорится в заявлении Минобороны.

В военном ведомстве добавили, по выявленным целям напавших был открыт ответный огонь.

В конце мая в Сирии также погиб военнослужащий Турции. Во время движения колонны турецкого военного патруля в районе населенного пункта Инкзик в Идлибе произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате один турецкий военный получил множественные осколочные ранения и позже скончался. В в Центре по примирению враждующих сторон российского Минобороны заявили, что к подрыву автомобиля военного патруля причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).

