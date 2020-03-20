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Путин и Асад обсудили реализацию договоренностей с Турцией по Идлибу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности, с учетом договоренностей между Россией и Турцией по стабилизации обстановки в Идлибе.

Помимо этого Путин и Асад поговорили о продвижении политического процесса в стране в рамках Конституционного комитета и о вопросах гуманитарной помощи Сирии.

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Российский лидер также поздравил сирийского президента с наступающим мусульманским праздником — Ночью вознесения пророка Мухаммеда.

5 марта Путин встретился в Москве с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они договорились ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения в Идлибе, создать коридор безопасности вокруг трассы М-4, которая ведет от Латакии к Алеппо, а также с 15 марта начать совместное российско-турецкое патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавра.

В Сирии 13 апреля должны были пройти парламентские выборы, однако из-за ситуации с новым типом коронавируса Асад перенес голосование на 20 мая. По данным американского университета Джона Хопкинса на 20 марта, в Сирии не обнаружили ни одного случая заражения.
 

Теги: Владимир Путин, Сирия, Башар Асад
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