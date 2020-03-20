Путин и Асад обсудили реализацию договоренностей с Турцией по Идлибу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности, с учетом договоренностей между Россией и Турцией по стабилизации обстановки в Идлибе.

Помимо этого Путин и Асад поговорили о продвижении политического процесса в стране в рамках Конституционного комитета и о вопросах гуманитарной помощи Сирии.

Российский лидер также поздравил сирийского президента с наступающим мусульманским праздником — Ночью вознесения пророка Мухаммеда.