Путин и Асад обсудили реализацию договоренностей с Турцией по Идлибу
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности, с учетом договоренностей между Россией и Турцией по стабилизации обстановки в Идлибе.
Помимо этого Путин и Асад поговорили о продвижении политического процесса в стране в рамках Конституционного комитета и о вопросах гуманитарной помощи Сирии.
Российский лидер также поздравил сирийского президента с наступающим мусульманским праздником — Ночью вознесения пророка Мухаммеда.