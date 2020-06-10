В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля

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Граждане, которые будут работать 1 июля, в день голосования о поправках в Конституцию, должны получить повышенную оплату. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, передает ТАСС.

По словам Святенко, порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 Трудового кодекса, ее особенности связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников.

Она добавила, что неработающие в этот день сохранят свою зарплату за июль.

Голосование о поправках в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Голосование пройдет 1 июля, этот день будет нерабочим. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование пройдет не только в назначенную дату, но и в течение шести дней до нее.