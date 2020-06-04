Роструд напомнил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роструда.

Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как это предпраздничный день.

Роструд также напомнил, что в соответствии с указом президента России среда, 24 июня, объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. При этом 23 июня продолжительность рабочего дня не будет сокращаться, так как он не является предпраздничным.

В Роструде отметили, что этот нерабочий день не скажется на размере заработной платы. При этом работникам, которым зарплату платят сдельно, за этот день выплачивается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.