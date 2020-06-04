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Роструд напомнил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роструда.

Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как это предпраздничный день.

Роструд также напомнил, что в соответствии с указом президента России среда, 24 июня, объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. При этом 23 июня продолжительность рабочего дня не будет сокращаться, так как он не является предпраздничным.

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Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

В Роструде отметили, что этот нерабочий день не скажется на размере заработной платы. При этом работникам, которым зарплату платят сдельно, за этот день выплачивается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты, так как на эту дату назначен парад Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Позже Путин рассказал, что 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, этот день также будет выходным.

Теги: новости РБК, выходные, Роструд
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