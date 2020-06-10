Пять машин столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве

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Пять автомобилей столкнулись в районе дома 28 по Звенигородскому шоссе в Москве, сообщается в Twitter столичного ГИБДД.

Авария произошла примерно в 14:20. При столкновении две машины перевернулись.



По предварительным данным, пострадали два человека: водитель и пассажир такси. Они получили незначительные травмы. Движение на месте аварии ограничено по двум полосам из четырех. На месте работают сотрудники ГАИ, уточняется в сообщении.

В конце мая в Лужском районе Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей. В аварию попали два грузовика и шесть легковых машин. В результате пострадали четыре человека. Кроме того, в этом районе образовалась пробка протяженностью около 13 км.