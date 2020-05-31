В Ленобласти столкнулись два лесовоза и шесть легковушек

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Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Лужском районе Ленинградской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошел около 15:40. В УГИБДД рассказали, что авария произошла на 86-м км автодороги, ведущей из Санкт-Петербурга к границе Белоруссии через Псков, Пустошку и Невель.

В управлении федеральных автодорог «Северо-запад» ТАСС сообщили, что машины столкнулись вблизи населенного пункта Кузнецово. Среди участников ДТП оказались два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей. По данным на 18:00 в этом районе образовалась пробка протяженностью около 13 км в оба направления. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.

В Госавтоинспекции РБК отметили, что водителя машины Volvo госпитализировали с тяжелыми травмами. Помимо этого пострадали женщина и две девочки, находившиеся в автомобиле Mitsubishi Pajero. Одной из девочек 1,5 года, другая 2003 года рождения. Первая из них получила легкий вред здоровью, как и женщина, а вторая девочка — средний.