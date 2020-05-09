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Зеленский пообещал поставить мемориальные колокола в Крыму и Донецке

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: zelenskiy95 / Facebook)

Президент Украины сообщил о старте программы по созданию новых мемориальных символов, в рамках которой планируется установить колокола в Донецке и Симферополе. Об этом президент сказал в своем видеообращении к гражданам Украины по случаю Дня Победы.

«Сегодня с верою в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола», — сообщил Зеленский. По его словам, по одному колоколу появится в Закарпатье и в Луганской области. «Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе», — добавил президент.

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Зеленский заявил, что, когда на Украине настанет мир и она «вернет своих людей и свою землю», все четыре колокола одновременно возвестят об этом знаковом событии.

Крым стал российским федеральным округом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей региона высказались за вхождение в состав России. В мае 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно». Украина результатов референдума не признает и считает случившееся аннексией.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Крым, Донецк
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