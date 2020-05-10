В Совфеде ответили на идею Зеленского поставить колокол в Симферополе

Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Идея президента Украины Владимира Зеленского поставить Колокол Единства в Симферополе может осуществиться, только если мемориал будет посвящен воссоединению Крыма с Россией. Об этом РБК заявил сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«При этом у Украины настолько улучшатся отношения с Россией, что Украина вспомнит о братстве, единстве, взаимопомощи. А все остальное — это работа на небольшую группу украинских националистов, которая, к сожалению, диктует внутреннюю и внешнюю политику Украины», — сказал он.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Украине нужно получить разрешение России и Крыма, прежде чем ставить колокола на территории другого государства.

«Что касается Донецка, то тут надо примириться с юго-востоком Украины, выполнить минские соглашения, и тогда уже как президент можно эти вопросы решать», — отметил сенатор.

Накануне Владимир Зеленский объявил о планах поставить четыре колокола в рамках мемориальной программы. Он отметил, что по одному установят в Закарпатье и Луганской области, в Донецке поставят Колокол Мира, а в Симферополе — Колокол Единства. Президент заявил, что, когда Украина «вернет своих людей и свою землю» и настанет мир, колокола одновременно об этом возвестят.