Из Минэкономразвития уволился третий за месяц заместитель министра

Михаил Расстригин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Расстригин уволен по своей просьбе, следует из документа.

Ранее о том, что Расстригин собирается покинуть пост замглавы Минэкономразвития, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в министерстве. В публикациях говорилось, что уход связан с переходом Расстригина на другую работу. Эту информацию подтвердил источник РБК в министерстве.

Должность замминистра Минэкономразвития Расстригин занимал с декабря 2017 года, перед этим он был помощником министра. В министерстве Расстригин курировал департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики.