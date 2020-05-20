Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
В Ростовской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате Общество, 14:10 Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза Бизнес, 14:07 «Синергия» пригрозила автору канала «Сталингулаг» иском на 5 млн руб. Общество, 14:05 Совет Федерации одобрил закон о голосовании по почте Политика, 14:04 Врач пропишет приложение: дайджест иностранных СМИ Pro, 14:04 Выбор редакции: 7 российских брендов с действительно удобной одеждой Стиль, 14:02 Голикова заявила о росте безработицы на 29% в период нерабочих дней Общество, 13:49 Расследование кражи 15 млн рублей у майнеров завершено Крипто, 13:37 Мишустин уволил с поста замглавы Минэкономразвития Общество, 13:30 Хабиб Нурмагомедов сообщил о смерти 11 человек от пневмонии в своем селе Спорт, 13:29 Заявление РБК в связи с иском «Роснефти» Общество, 13:22 Как IT подстраивается под новый контекст. Закрытая онлайн-дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 13:18 Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17% Технологии и медиа, 13:13 Голикова анонсировала принятие решения по датам ЕГЭ в ближайшее время Общество, 13:10
Новости без коронавируса ,  
0 

Мишустин уволил с поста замглавы Минэкономразвития

Азер Муталим оглы Талыбов
Азер Муталим оглы Талыбов (Фото: economy.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Азера Муталим оглы Талыбова с должности заместителя главы Минэкономразвития. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития России по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Талыбов занимал пост замглавы Минэкономразвития с 28 января 2017 года. До этого он был руководителем секретариата председателя Банка России, руководителем аппарата помощника главы государства и работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли.

Путин вернул Мишустину полномочия главы правительства
Политика
Михаил Мишустин

Кроме того, Мишустин назначил Дмитрия Глушко первым замминистра просвещения, также замглавы Минпросвещения стала Татьяна Васильева.

Глушко ранее занимал пост замминистра. Васильева с июня 2012 года была замглавы департамента образования города Москвы и занималась вопросами реализации государственной и региональной политики в сфере образования.

Теги: Михаил Мишустин, заместитель, отставка, Минэкономразвития
Материалы по теме
Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Общество
Мэр Новороссийска уволил своего заместителя из-за посещения базы отдыха
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter