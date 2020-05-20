Мишустин уволил с поста замглавы Минэкономразвития

Азер Муталим оглы Талыбов (Фото: economy.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Азера Муталим оглы Талыбова с должности заместителя главы Минэкономразвития. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития России по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Талыбов занимал пост замглавы Минэкономразвития с 28 января 2017 года. До этого он был руководителем секретариата председателя Банка России, руководителем аппарата помощника главы государства и работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли.

Кроме того, Мишустин назначил Дмитрия Глушко первым замминистра просвещения, также замглавы Минпросвещения стала Татьяна Васильева.