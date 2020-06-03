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Вадим Живулин уволился с поста замминистра экономического развития

Вадим Живулин
Вадим Живулин (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Вадим Живулин освобожден от должности замминистра экономического развития России по собственному желанию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении правительства.

Талыбов уволился с поста замглавы Минэкономразвития
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Живулин был заместителем министра экономического развития с июля 2018 года. Прежде он работал директором департамента оценки регулирующего воздействия министерства.

20 мая с поста заместителя главы Минэкономразвития уволился по собственному желанию Азер Муталим оглы Талыбов. В пресс-службе ведомства говорили, что Талыбов покинул должность из-за перехода на другую работу. Источник РБК в министерстве сообщил, что в ближайшее время он может занять место председателя правления Росэксимбанка.

Теги: Вадим Живулин, экономика
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