В Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом

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Часть четырехэтажного жилого дома в Одессе обрушилась в ночь на 10 июня, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Здание 1912 года постройки расположено по адресу ул. Ясная, 10. Инцидент произошел в начале четвертого утра.

Всего в доме 10 квартир, в которых проживало 24 человека. Всех жильцов удалось вывести из дома. По данным ведомства, в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживало 10 человек.

В частично разрушенном здании проводят работы по отключению газоснабжения, после этого спасатели планируют приступить к разбору завалов. К ликвидации обрушения привлекли более 50 человек.

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