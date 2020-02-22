В Одессе вандалы осквернили мемориал в честь освобождения города

В Одессе неизвестные осквернили мемориал в честь освобождения города. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Одесской области.

Мемориал разрисовали цветными красками. В частности, надписи появились на гранитных тумбах с именами освободителей.

Ранее в Киеве облили краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Сотрудники полиции застали вандалов на месте преступления и задержали одного из них. Так как памятник установлен над могилой генерала, полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, иным местом захоронения или над телом умершего). По этой статье нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.