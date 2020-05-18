Общество , 18 мая, 20:27
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В Одессе обрушилась стена четырехэтажного жилого дома
В Приморском районе Одессы обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.
Инцидент произошло в доме на улице Торговая, в котором располагается 30 квартир, говорится в сообщении. Из-за обрушения были повреждены три квартиры, спасатели эвакуировали восемь жильцов, в том числе двух детей.
17 человек, проживающих трех поврежденных квартирах, на момент происшествия дома не было. По предварительным данным, из-за обрушения никто не пострадал.
Спасатели временно приостановили разбор конструкций из-за угрозы повторного обрушения, сообщили в ведомстве.
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