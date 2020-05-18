В Одессе обрушилась стена четырехэтажного жилого дома

В Приморском районе Одессы обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

Инцидент произошло в доме на улице Торговая, в котором располагается 30 квартир, говорится в сообщении. Из-за обрушения были повреждены три квартиры, спасатели эвакуировали восемь жильцов, в том числе двух детей.

17 человек, проживающих трех поврежденных квартирах, на момент происшествия дома не было. По предварительным данным, из-за обрушения никто не пострадал.

Спасатели временно приостановили разбор конструкций из-за угрозы повторного обрушения, сообщили в ведомстве.

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