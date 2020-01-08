В одесском аэропорту задержали призывавшего к эвакуации мужчину

В Одессе полицейские задержали мужчину, который заехал в аэропорт на микроавтобусе и приказывал всех эвакуироваться, сообщается на сайте областной полиции.

В сообщении говорится, что инцидент произошел утром 8 января. Мужчина проехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум. В полиции отметили, что он находился в «явно неадекватном» состоянии. Задержанным оказался 26-летний житель Одессы. При осмотре у него изъяли пневматическое оружие.

Ранее утром в одесскую полицию поступили сообщения о минировании международного аэропорта, Одесского городского совета и местного управления Службы безопасности Украины. Позднее в полиции сообщили, что все объекты проверили и информация оказалась ложной.

Издание «Думская» со ссылкой на сообщение экс-советника начальника областной полиции Руслана Форостяка пишет, что на задержанном мужчине были балаклава и куртка с надписью «Совесть». По информации издания, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.