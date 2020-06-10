Готовившего теракт в Красноярске подростка признали психически нездоровым

Фото: СК РФ

У 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске, выявили психическое заболевание. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по региону.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток нуждается в лечении в стационаре специализированного типа.

«Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд», — уточнили в ведомстве.

О задержании 14-летнего подростка ФСБ сообщила 16 апреля. У него дома обнаружили обрез охотничьего ружья, а также предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. На допросе юноша признался, что готовил нападение на школу, которое он собирался устроить «около 19–20 апреля».